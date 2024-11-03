من المشاريع الاستراتيجية.. أمانة بغداد تعلن تفاصيل مجسر ساحة 83

2024-11-03 12:45:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن تفاصيل مجسر ساحة 83 الذي وضع الحجر الأساس له، فيما أشارت الى أنه من المشاريع الاستراتيجية وسيسهم في فك الاختناقات.

وقال مدير عام دائرة المشاريع في أمانة بغداد، يقضان الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجسر ساحة 83 الذي وضع الحجر الأساس له، من المشاريع المهمة والاستراتيجية في محافظة بغداد بجانب الرصافة وينفذ من قبل دائرة المشاريع التي تعد أحد تشكيلات أمانة بغداد".

وأضاف أن "المشروع سيسهم في فك الاختناقات بالشوارع القريبة منه والتي عانى منها المواطنون لفترة طويلة جداً"، لافتاً إلى أن "المجسر بطول 410 أمتار، و بـ 13 فضاء، والفضاءات الحديدية أطول من 52 متراً، بالإضافة الى فضاءين بطول 40 متراً و76 ركيزة".

وذكر الوائلي أن "توجيهات رئيس الوزراء وأمين بغداد والوكلاء بعدم السماح بإيقاف أو تلكؤ أي مشروع في هذه المنطقة"، مبيناً أنه "سيتم بوقت قياسي إكمال المشروع بالإضافة الى تزيين مقتربات المجسر والشوارع المحيطة".