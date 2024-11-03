الصحة تضع خطة للمضي بالتقنيات الحديثة لرفع جودة الخدمات الطبية

2024-11-03 12:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن إعداد ورشة للخلايا الجذعية والطب التجديدي، فيما أشارت إلى وضع خطة طريق للمضي بهذه التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة.وقال مدير مديرية المراكز التخصصية في الوزارة أحمد عبادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن خطة الحكومة وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبإشراف من وزير الصحة صالح الحسناوي نحو توفير التقنيات والإمكانيات الحديثة، تم إعداد ورشة للخلايا الجذعية والطب التجديدي بانتقالها من منصة البحث العلمي الى التطبيق السريري".وأضاف عبادي، أن "مديرية المراكز التخصصية قامت اليوم باستضافة وفد من مركز الريان في جامعة طهران لتبادل الخبرات والإمكانيات الموجودة ووضع خطة طريق للمضي بهذه التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتخفف من معاناة المرضى".