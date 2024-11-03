تعليم كردستان تعلن قبول 96% من خريجي الصفوف المنتهية بالجامعات والمعاهد

2024-11-03 12:45:01 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر

أعلنت وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان، اليوم الأحد، نتائج القبول المركزي لخريجي السادس الإعدادي بفروعه العلمي والأدبي وإعداديات الصناعة والتجارة، فيما أشارت الى قبول 96% منهم بالجامعات والمعاهد.

وقال وزير التعليم في كردستان، آرام محمد قادر في المؤتمر الصحفي، الذي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "تم قبول96٪؜ من خريجي الصفوف المنتهية السادس (العلمي، الأدبي، وإعداديات الصناعة والتجارة في الجامعات والمعاهد الذين قدموا في برنامج القبول المركزي (زانكو أون لاين)".