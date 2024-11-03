المشهداني والمالكي يبحثان اليات عمل السلطة التشريعية والتعاون بين القوى السياسية

2024-11-03 12:45:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، آليات عمل السلطة التشريعية والتعاون بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني".

وهنَّأ المالكي، بحسب البيان، "المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق في إنجاز مهام عمله".

وأضاف البيان، أن "الجانبين، أكدا أهمية تفعيل آليات عمل السلطة التشريعية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن ومصالح البلد العليا".

بدوره أكد المشهداني، "سعي رئاسة مجلس النواب إلى المضي قدماً في إكمال مهامها"، معرباً عن "شكره وتقديره لتهاني وتمنيات نوري المالكي، مشيداً بمواقفه الداعمة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد".