للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.. المقاومة الإسلامية تضرب الأراضي المحتلة من العراق

2024-11-03 12:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، استهداف هدفا حيويا في غور الأردن المحتل، للمرة الثانية بواسطة الطيران المسير، نصرةً لفلسطين ولبنان.

وقالت المقاومة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد 3 تشرين الثاني 2024، هدفاً حيوياً في غور الأردن المحتل، للمرة الثانية ، بواسطة الطيران المسير".

وأكدت المقاومة الإسلامية، أن "العمليات ستستمر في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".