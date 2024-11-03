التعليم الكوردستانية تعلن قبول 96% من خريجي الإعدادية في جامعاتها ومعاهدها

2024-11-03 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم في اقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الأحد، قبول نحو 96 بالمئة من خريجي الصفوف المنتهية في مرحلة الاعدادية بمختلف فروعها بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير في مدينة اربيل للإعلان عن القبول المركزي في الجامعات والمعاهد الحكومية بالإقليم، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال قادر خلال المؤتمر، إن أكثر من 45 ألف خريج من مرحلة الاعدادية بفروعها كافة قاموا بالتقديم للحصول على مقعد دراسي في الجامعات والمعاهد، مردفا بالقول: نحن في المرحلة الاولى قبلنا أكثر من 44 ألفا منهم.

وأوضح أن قرابة 96 بالمئة من الخريجين قدموا على القبول المركزي ما يعرف بنظام الـ"الزانكولاين"، وتم قبولهم، مضيفا ان 4% من الخريجين لم يتم قبولهم بسبب حدوث خلل فني في النظام، والذي يصل تعدادهم أكثر من 1700 طالب.

وتابع الوزير بالقول، إن 13 ألفا و700 مقعد في القبول المركزي لهذا العام الدراسي ما تزال شاغرة، مؤكدا أنه بلا اي قلق وخشية سيتم قبول جميع الطلبة