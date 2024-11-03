2024-11-03 12:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في إدارة كرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الأحد، إصابة ستة أشخاص بحادث مروري بين مركبة "ميني باس" وسيارة خاصة "كيا سبورتج" عند إحدى إشارات المرور في مدينة كَلار.

وأسفر الحادث وفقا لبيان صادر عن مديرية مرور إدارة كرميان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عن إصابة السائقين وأربعة ركاب آخرين كانوا برفقتهم.

وأضافت المديرية أن المصابين تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الطوارئ "شهيد هژار" لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت أن فريقاً من دائرة المرور قد بدأ التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وتحديد المسؤوليات.

ويشهد إقليم كوردستان العراق، وخاصة منطقة كرميان، زيادة في معدلات الحوادث المرورية في الآونة الأخيرة، حيث تلعب عوامل مثل السرعة الزائدة والازدحام المروري دوراً رئيسياً في وقوع الحوادث.

وتعمل السلطات على تعزيز التدابير الأمنية وتوعية السائقين بضرورة الالتزام بقواعد المرور لتقليل الحوادث وضمان سلامة المواطنين.