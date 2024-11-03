ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في صيرفات بغداد

2024-11-03 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، ارتفاعا طفيفًا بالتعاملات الصباحية في صيرفات العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" أسعار بيع الدولار في الصيرفات سجلت 151,750 دينارًا مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 149,750 دينارًا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف ان سعر بيع الدولار في صيرفات أربيل، بلغ 151,500 دينار، فيما سجل سعر الشراء 151,000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وتابع ان سعر بيع الدولار في صيرفات البصرة، 150,500 دينار، فيما سجل سعر الشراء 149,500 مقابل كل 100 دولار أمريكي.