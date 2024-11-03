2024-11-03 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

نوّهت مديرية ماء صلاح الدين، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، المواطنين إلى إيقاف مشاريع الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت نتيجة وجود برك زيتية في نهر دجلة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" بركًا زيتية ظهرت اليوم في نهر دجلة ووصلت إلى حوض النهر بمدينة تكريت، مما أدى الى إيقاف مشاريع الماء في قضاء تكريت بشكل مؤقت".

وأشارت إلى، أنه" لغاية معالجة البقع الزيتية في القريب العاجل، نود اعلامكم بأن كوادرنا مستنفرة بجهودها الالية والفنية والمشاركة في خطة الطوارئ التي تواجه المحافظة جراء الأمطار الغزيرة والسيول".