التقاعد تطلق رواتب المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني بشكل تدريجي

2024-11-03 12:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني وبشكل تدريجي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" تم البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني وبشكل تدريجي، بسبب مصادفة يومي 1 و 2 من الشهر الجاري عطلة نهاية الأسبوع".

ودعت الهيئة" المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.