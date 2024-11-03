2024-11-03 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، استمرار هطول الأمطار الى فجر يوم غد الاثنين.

وقال الزيادي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء الماطرة اليوم الأحد في مدن مختلفة خاصة وسط وشمالي البلاد مع توافد سحب ممطرة رعدية قادمة من الغرب بين وقت وآخر تستمر حتى فجر الغد وقد تشهدها العاصمة بغداد وصلاح الدين وديالى والمدن الشمالية".

وأضاف أنه "فيما تبقى باقي مدن الفرات الأوسط والمناطق الجنوبية فرصتهما ضئيلة عدا أمطار خفيفة متفرقة ،كما ان الأمطار تبقى في الأيام القادمة في الأقسام الشمالية وجنوبي البلاد".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أعلنت اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار في المحافظات الشرقية من العراق، فيما حذرت من سيول وأمطار غزيرة وعواصف رعدية بالمحافظات الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "تساقط الامطار استمر ليلة الأحد في العاصمة بغداد ثم يبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً صباح اليوم".

وأضافت، انه "بالنسبة للمحافظات الشرقية ( ديالى ، واسط ، ميسان) يستمر تساقط الامطار عليها نهار اليوم الأحد وتكون الامطار متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية".

وأشارت إلى، انه "في المحافظات الشمالية يستمر هطول الامطار عليها من هذه وتكون شدتها متوسطة إلى غزيرة في أماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية ونشاط في الرياح السطحية لتصل شدتها الى اكثر من 50 كم/سا ونحذر من حدوث السيول خاصة في المناطق القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للبلاد".



