الموارد المائية: الامطار الأخيرة حققت رية اولى كاملة لمحصولي الحنطة والشعير

2024-11-03 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اليوم الأحد (3 تشرين الثاني 2024)، عن تحقيق نسبة عالية من الرية الأولى لمحصولي الحنطة والشعير بفعل موجة الامطار الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال الوزير ذياب في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الامطار والسيول التي سقطت في المنطقة الغربية سيتم الاستفادة منها بتعزيز نهر الفرات ، اما الامطار التي سقطت في شمال وشرق البلاد ستسهم برفد نهر دجلة وتفرعاته بالمياه إضافة الى توجيه ما يسقط من أمطار في المناطق الواقعة مقدم السدود الى خزانات السدود لبناء خزين مائي لمواجهة احتياجاتنا في فصل الصيف المقبل".

وأضاف "سيتم توجيه جزء من هذه المياه باتجاه الاهوار الوسطى والشرقية التي عانت خلال العامين الماضيين من الجفاف".

وأشار وزير الموارد المائية إلى أن "موجة الامطار لها اثر إيجابي على الخزين المائي والاهوار والخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي".

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أعلنت اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار في المحافظات الشرقية من العراق، فيما حذرت من سيول وأمطار غزيرة وعواصف رعدية بالمحافظات الشمالية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" تساقط الامطار استمر ليلة الأحد في العاصمة بغداد ثم يبدأ الطقس بالتحسن تدريجياً صباح اليوم".

وأضافت، انه" بالنسبة للمحافظات الشرقية ( ديالى ، واسط ، ميسان) يستمر تساقط الامطار عليها نهار اليوم الأحد وتكون الامطار متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية".

وأشارت إلى، انه "في المحافظات الشمالية يستمر هطول الامطار عليها من هذه وتكون شدتها متوسطة إلى غزيرة في أماكن متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية ونشاط في الرياح السطحية لتصل شدتها الى اكثر من 50 كم/سا ونحذر من حدوث السيول خاصة في المناطق القريبة من الحدود الشرقية والشمالية للبلاد".