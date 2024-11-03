2024-11-03 14:09:04 - المصدر: ايشان

دلال المغربي مناضلة فلسطينية شابة تلقب بـ”عروس يافا”، قادت عملية خطف حافلة جنود في الأراضي المحتلة عام 1978، مما أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثين إسرائيليا، واستشهدت في العملية رفقة مقاومين آخرين، وهي التي قال عنها الشاعر نزار قباني إنها “أقامت الجمهورية الفلسطينية”. المولد والنشأة ولدت دلال المغربي عام 1958 في أحد مخيمات […]

ظهرت المقالة ملامح مقاوم: دلال المغربي.. “عروس يافا” التي أقامت “الجمهورية الفلسطينية” في الأراضي المحتلة أولاً على ايشان.



