2024-11-03 14:09:04 - المصدر: ايشان

أوضحت إدارة مطار النجف، سبب صدور توجيه للموظفين بمنع النشر ما يسيء للمطار أو المتعاقدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أشارت إلى أن حادث الاغتصاب وقعت في مرآب قريب من المطار، وليس بداخله. وقال مدير إدارة الموارد البشرية في مطار النجف الأشرف الدولي، حسين عباس مهنا، في حديث لمنصة “إيشان”، إن “سبب صدور هذا […]

ظهرت المقالة مطار النجف لـ “إيشان”: لا نريد الإساءة لسمعتنا.. حادثة الاغتصاب حصلت بمكان غير تابع لنا أولاً على ايشان.



