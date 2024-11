2024-11-03 14:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، قبول 20 بالمئة من الخريجين الأوائل لمعاهد الفنون الجميلة في الجامعات. ‎⁨الاوائل من خريجي المعاهد⁩

