2024-11-03 14:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

ديالى/ عراق اوبزيرفر أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرا ولائيا بإيقاف قرار إقالة عمر الكروي من منصب رئيس مجلس محافظة ديالى. ووفقا للقرار الصادر عن المحكمة والمُذيِّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي بتاريخ الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فإن المحكمة وجدت شروط اصدار الامر الولائي متوافرة وعليه قررت ايقاف تنفيذ القرارين المتصمنين اقالة …

The post عاجل| القضاء يصدر أمراً ولائياً لإيقاف إجراءات مجلس محافظة ديالى المتعلقة بإقالة عمر الكروي first appeared on Observer Iraq.