2024-11-03 14:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، عن تحقيق نسبة عالية من الرية الأولى لمحصولي الحنطة والشعير بفعل موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد. وقال ذياب في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن “موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد حققت نسبة عالية من الرية الأولى لمحصولي الحنطة والشعير”، مشيرا الى أن “الأمطار …

The post الموارد المائية: الأمطار الأخيرة حققت رية أولى كاملة لمحصولي الحنطة والشعير first appeared on Observer Iraq.