رئيس الوزراء يستذكر رحيل أحمد الجلبي

2024-11-03 15:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أستذكر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الذكرى التاسعة لرحيل رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي أحمد عبد الهادي الچلبي.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تمرّ علينا اليوم الذكرى الـتاسعة لرحيل رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي، والشخصية الوطنية الدكتور أحمد عبد الهادي الچلبي رحمه الله".

وتابع: "ومع استذكارنا الطيّب لسيرته في النزال ضدّ الدكتاتورية والطغيان، نستذكر إسهاماته الجلية في البناء الدستوري والديمقراطي للعراق الجديد، ودوره، إلى جانب باقي القوى السياسية والوطنية، في تجاوز تحديات المراحل المختلفة التي مرّ بها وطننا، سواء في مواجهة الإرهاب أو في تخطي صعوبات التأسيس لدولة الدستور والقانون، وتحقيق المساواة، وترسيخ التآخي الاجتماعي".