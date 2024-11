القضاء يتخذ إجراءات قانونية ضد "علي الجنوبي" بتهمة نشر المحتوى الهابط

2024-11-03 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بأن القضاء العراقي اتخذ إجراءات قانونية بحق المدعو “علي الجنوبي” على خلفية تهم تتعلق بنشر “المحتوى الهابط”. وأشار المصدر في حديث لـ(المدى)، إلى أن "هذه الإجراءات جاءت بعد متابعة لجنة المحتوى الهابط التابعة لوزارة الداخلية، والتي تسعى إلى الحد من نشر المحتوى غير اللائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

