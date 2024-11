2024-11-03 15:35:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الأحد، أن إسرائيل حددت أهدافا في العراق، وستضربها، إذا استمرت جماعات تدعمها إيران في مهاجمة إسرائيل من هناك، موجهة تحذيرات إلى بغداد. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم، إن الأقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، […]

