2024-11-03 15:36:04 - المصدر: ايشان

أفاد مصدر أمني، بأن القضاء العراقي، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشاعر “علي الجنوبي”، بسبب الحلقة التي ظهر فيها، وتحدث خلالها عن “الحلوين”. وكان الجنوبي، قد ظهر في حلقة أخيرة، استضافه فيها مقدم برنامج “جرة قلم” أثير التميمي، وتحدث عن ميول مثلية بشكل ضمني. الاستضافة الأخيرة بين الشخصيتين اُستهلت بحديثٍ عن استخدام الشاعر علي […]

ظهرت المقالة تداعيات حلقة “الحلوين والبيبسي”.. القضاء العراقي يتخذ الإجراءات القانونية بحق “علي الجنوبي” أولاً على ايشان.



