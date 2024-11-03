المفوضية تنتهي من استلام الطعون بنتائج برلمان كردستان.. وتكشف عددها

2024-11-03 17:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، عن انتهاء المدة المحددة لاستقبال الطعون الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان اليوم.

وأشارت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مدة استقبل الطعون قد اغلقت اليوم على 41 طعناً".

وأشارت الغلاي الى "استلام 25 طعناً من محافظة السليمانية، و12 من أربيل و3 من دهوم وطعن واحد من حلبجة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراقـ قد فتحت في 31 من تشرين الأول الماضي، باب الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في 30 من الشهر الماضي النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان، التي جرت يوم 20 من الشهر نفسه.

وبحسب النتائج، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، والتغيير على مقعد واحد.

وأعلنت جماعة العدل الكردستانية، التي أعلنت رسمياً انسحابها من البرلمان، والاتحاد الإسلامي الكردستاني الطعن في نتائج الانتخابات.



