2024-11-03 17:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت النائب عن كتلة الصادقون، زهرة البچاري، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، الأنباء عن انضمامها الى تيار الفراتين الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

وقالت البچاري في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أنني من ضمن ثلاثة أعضاء انسحبت من كتلة صادقون وانضمامي إلى تحالف يرأسه السوداني في الوقت الذي نعتز به بالجميع اوكد انا شخصياً نفي هذا الخبر ولا زلت وسأبقى متمسكة بالكتلة التي انتمي لها كتلة الصادقون والتي قدمت الكثير لأبناء شعبنا العظيم وأبناء المقاومة واعتزاز بها وبكل اعضائها ومستمرة معهم بالعمل".

ودعت "وسائل الإعلام، الى توخي الحذر والدقة في نشر الأخبار"، مشيرة الى، ان "ما تم نشره وتداوله يأتي من باب التسقيط السياسي غير المبرر".