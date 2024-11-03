2024-11-03 17:15:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكدت مديرية ماء صلاح الدين، اليوم الأحد، استمرار العمل لتنظيف نهر دجلة وإزالة البقع الزيتية وإعادة ضخ المياه لقضاء بيجي، فيما أشارت إلى استنفار الجهود لإعادتها إلى مدينة تكريت خلال ساعات.وقال مدير إعلام مديرية ماء صلاح الدين محمود سعد دحام لوكالة الأنباء العراقية (واع):إنه "ظهرت بقع زيتية في نهر دجلة بدءاً من قضاء بيجي باتجاه مدينة تكريت مما اضطر كوادر مديرية ماء صلاح الدين الى ايقاف جميع المشاريع والمجمعات الخاصة بضخ المياه لساكني القضاء".وأضاف، أن" العمل جار في تنظيف حوض النهر، وكوادر المديرية استنفرت جهودها الآلية والفنية وتمكنت من إعادة ضخ المياه لقضاء بيجي وستعيد ضخها إلى مدينة تكريت خلال الساعات القادمة".