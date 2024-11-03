الشيخ حمودي: النزاهة هي الضمانة الأكيدة لاستقرار أي نظام سياسي

2024-11-03 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، اليوم الأحد، أن النزاهة هي الضمانة الأكيدة لاستقرار اي نظام سياسي.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشيخ همام حمودي استقبل رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، وهنأه على نيل الثقة لشغل هذا الموقع المهم والحساس".وأكد الشيخ حمودي - بحسب البيان- أن "النزاهة هي الضمانة الاكيدة لاستقرار اي نظام سياسي، ومصدر قوة للحكومة في حفظ مؤسساتها من العبث والفساد، وحماية حقوق الشعب".وتابع أن "التعاون مع هيئة النزاهة مسؤولية وطنية، وعلى جميع القوى السياسية والمؤسسات المدنية أن يكونوا جزء من مهمتها، وداعما لاستقلاليتها في اداء عملها"وأشار الى أنه "من المهم العمل على تنمية ثقافة شعبية ترسخ قيم النزاهة والأمانة الوظيفية وحماية المال العام في المجتمع، وتحمل المواطن المسؤولية بجانب مؤسسات الدولة الرقابية".