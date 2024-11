2024-11-03 17:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السوداني يوجه بادخال الجماهير الأردنية إلى العراق بدون تأشيرة لحضور مباراة المنتخبين في محافظة البصرة ضمن تصفيات كأس العالم 2026

