المشهداني يبحث مع رئيس كتلة دولة القانون دعم تشريعات الاستقرار السياسي والاقتصادي

2024-11-03 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد، مع رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، وعدد من أعضاء الكتلة، دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتي تخدم مصالح الشعب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس كتلة دولة القانون النيابية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في إطار التواصل المستمر والتشاور حول القضايا الوطنية والتشريعية المهمة، التقى رئيس كتلة دولة القانون النيابية ياسر المالكي، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحضور عدد من نواب كتلة دولة القانون".وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا خلال اللقاء، العديد من الملفات الحيوية على الصعيد الوطني وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والتي تخدم مصالح الشعب العراقي، كما تم بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".وتابع أن "الحضور شددوا على أهمية تضافر الجهود داخل مجلس النواب لتمرير التشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين".وأكد المالكي- بحسب البيان- على "التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".وأعرب رئيس كتلة دولة القانون النيابية عن "شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي"، مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".