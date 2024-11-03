السوداني والمشهداني يؤكدان أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

2024-11-03 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، على أهمية التعاون بين السلطتين التتنفيذية والتشريعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المشهداني استقبل في مبنى مجلس النواب حيث قدم الأخير التهاني للأول بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق في مهامه".

وأكد السوداني وفقاً للبيان، أن "إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويرسخ الخيار الديمقراطي لجميع القوى السياسية".

كما أكد الجانبان "على أهمية التعاون بين السلطتين والتشريعية والتنفيذية والتكامل في عملهما من أجل إكمال متطلبات البرنامج الحكومي، وبما يسهم في تلبية طموح ابناء شعبنا في مختلف المجالات".