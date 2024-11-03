التعليم تصدرا أمرا إداريا بإعادة توزيع المعينين

2024-11-03 18:35:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، عن إصدار أمر إداري بإعادة توزيع المعينين.

وأوضحت التعليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان القرار يخص المعينين "بموجب الأوامر الوزارية (1978 في 2024/8/12) و(1981 في 2024/8/12) و(1982 في 2024/8/12) و(2153 في 2024/8/26)".

ودعت الوزارة "التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة".





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