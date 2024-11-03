وزير الداخلية يشيد بالتعاون الكبير بين أهالي ذي قار والأجهزة الأمنية

2024-11-03 18:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأشاد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، بالتعاون الكبير بين أهالي ذي قار والأجهزة الأمنية لديمومة الأمن والاستقرار.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، أجرى جولة ميدانية في منطقة الحبوبي في محافظة ذي قار".وأضاف، أن "الوزير التقى مجموعة من المواطنين وتبادل الحديث معهم لمعرفة أحوالهم واحتياجاتهم، مشيداً بالتعاون الكبير بين أهالي المحافظة والأجهزة الأمنية لديمومة الأمن والاستقرار".من جانبهم، رحب المواطنون بـ"هذه الزيارة من قبل الوزير، واصفين هذه الخطوة بالرائعة التي تؤكد الرغبة الحقيقية في أن تكون محافظة ذي قار آمنة مستقرة ينعم أهلها بالأمان".