مساء حزين على عائلة سماوية.. غرق أب وأولاده وابن شقيقه

2024-11-03 18:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، مساء اليوم الأحد، بتسجيل حادثة مروعة أسفرت عن مصرعأربعة أشخاص جنوبي مدينة السماوة مركز المحافظة.

وذكرالمصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أباً وأولاده الاثنين ورابعهم ابن شقيقه لقواحتفهم غرقاً في أحد الأنهر أثناء عملهم على مضخة مياه لسقي المزروعات ما أدى إلىانزلاقهم في النهر وغرقهم أربعتهم، في قرية جنوبي مدينة السماوة مركزالمحافظة".

وبينالمصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت مكان الحادث وقامت بانتشال الجثث الأربع منالنهر وإرسالها للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".