وزير الداخلية يغادر ذي قار بعد سلسلة لقاءات واجتماعات رسمية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني بمغادرة وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، محافظة ذي قار عائدًا إلى بغداد، بعد زيارة شملت اجتماعات مع مدراء الدوائر الخدمية والحكومية، ولقاءً مع شيوخ عشائر ذي قار، بالإضافة إلى لقاء خاص مع جرحى وعوائل الشهداء. كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية في أسواق مدينة الناصرية،...

