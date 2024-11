السوداني يوافق على إطلاق مبادرة لتطوير مهارات الكفاءات في الذكاء الاصطناعي

2024-11-03 20:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر وافق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على إطلاق مبادرة لاستقطاب الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي بإشراف خبراء دوليين. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان السوداني “ترأس ، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للذكاء الاصطناعي، واستمع، في مستهل …

