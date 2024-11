السوداني للمشهداني: أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاكمال متطلبات البرنامج الحكومي

2024-11-03 20:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، ان “المشهداني استقبل في مبنى مجلس النواب حيث قدم الأخير التهاني للأول بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس …

