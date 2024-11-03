نقابة الصيادلة تحذر من شراء الأدوية عبر مواقع التواصل

2024-11-03 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد-واع-آمنة السلاميحذرت نقابة صيادلة العراق، اليوم الأحد، المواطنين، من شراء الأدوية ومستحضرات العلاج والعناية بالبشرة والمكملات الغذائية، المسوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقال المتحدث باسم النقابة أسامة هادي حميد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع الجهات الساندة مثل نقابة صيادلة العراق ورابطة المكاتب العلمية وغيرها، منذ فترة ليست بالقصيرة على تنظيم تداول الأدوية والمستحضرات الطبية في العراق عن طريق فرض شروط وضوابط من شأنها ايصال دواء آمن وفعال للمواطن العراقي".وأضاف حميد، أن "من جملة تلك الضوابط، تسجيل الشركة المنتجة للمستحضر وتسجيل المستحضر نفسه بعد التحقق من تركيبته وتراكيزه ومن ثم استيراده عن طريق المنافذ الحكومية الرسمية المعتمدة وفحصه وتقييمه في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية وأخيراً حصوله على الملصق السعري الذي هو دليل على أن هذا المستحضر اجتاز المراحل المذكورة آنفا وبنجاح".وتابع أن "ما نلاحظه اليوم من تسويق لمنتجات تحت اسم مكمل غذائي أو علاج للمفاصل أو مستحضرات التجميل وعناية بالبشرة وغيرها يعد مخالفا للقانون، لأنه إذا كانت تلك المنتجات أدوية مسجلة ومفحوصة فالقانون لا يجيز تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تحتاج إلى نصيحة الصيدلي وشرح طريقة الاستعمال وبيان محاذير تداخلها مع غيرها من الأدويه ومدى سلامتها للحامل والمرضع والطفل وما شابه ذلك".