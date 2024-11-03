2024-11-03 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعتوقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، طقساً صحوا إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى يوم غد، مع تشكل الضباب صباحاً في الأنبار وغرب العاصمة بغداد.وذكرت الهيئة في تقرير جوي عن حالة الطقس والأمطار لهذه الليلة ويوم غد الإثنين تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تستمر حالة عدم الاستقرار في عموم البلاد، حيث تكون الأجواء في العاصمة بغداد ومدن وسط البلاد ديالي وصلاح الدين وواسط، غائمة مصحوبة بأمطار رعدية وتكون السحب ركامية في أماكن متفرقة لغاية ساعات متأخرة من هذه الليلة كذلك تستمر الأجواء ممطرة وغزيرة في المنطقة الشمالية بينما تكون الأجواء في جنوب البلاد الليلة ما بين صحو إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها".وأضاف، "أما المنطقة الغربية فالطقس فيها سيكون غائما جزئيا الليلة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ومن المتوقع أن يتحول الطقس، إلى صحو فيها خلال ساعات من هذه الليلة، مع تحول الرياح الى شمالية غربية مصحوبة بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الصباح".وتابع "أما يوم غد فمن المتوقع أن يكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً إلى غائم جزئي مع تشكل الضباب صباحاً في الأنبار وغرب العاصمة بغداد، ويكون مدى الرؤية (1-2) كم في الصباح الباكر يتحسن تدريجياً، أما المنطقة الشمالية فيستمر فيها هطول الأمطار في الأجزاء الشرقية منها، وسيكون الطقس غائما جزئيا في الأجزاء الغربية منها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا الى غائم مع زخات مطر متفرقة".