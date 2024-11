2024-11-03 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

السليمانية/ عراق اوبزيرفر انهار جزء من نفق دربنديخان ، مساء اليوم الاحد، في محافظة السليمانية. ووثقت مشاهد، من انهيار جزء من النفق، والتي تم على أساسه اغلاقه. ادناه الصور

The post السليمانية.. انهيار جزء من نفق دربنديخان واغلاقه (صور) first appeared on Observer Iraq.