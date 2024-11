2024-11-03 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اصدرت نقابة صيادلة العراق، اليوم الأحد، تحذيرا المواطنين بشان شراء الأدوية ومستحضرات العلاج والعناية بالبشرة والمكملات الغذائية. وقال المتحدث باسم النقابة أسامة هادي حميد للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع الجهات الساندة مثل نقابة صيادلة العراق ورابطة المكاتب العلمية وغيرها، منذ فترة ليست بالقصيرة على تنظيم تداول …

The post تحذير “مهم” للمواطنين بشأن شراء الأدوية first appeared on Observer Iraq.