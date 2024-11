الصدر يحذر الحكومة العراقية: اياكم وحل الدولتين.. فلسطين عربية من النهر إلى البحر

2024-11-03 21:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

النجف/ عراق اوبزيرفر حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية من الانخراط في “حل الدولتين”، مشيرا إلى ان هناك دولة واحدة هي فلسطين. وقال الصدر في تغريدة على صفحته في موقع “أكس”، تابعته “عراق اوبزيرفر”، إنه “قبل أن (يوكع الفاس بالراس) كما الغرب يخطط لإذلالنا، أحذر الحكومة العراقية من زج نفسها بقضية (حل الدولتين)”. …

