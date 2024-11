2024-11-03 22:00:22 - المصدر: عراق اوبزيرفر

برشلونة/ متابعة عراق اوبزيرفر تمسك فريق برشلونة بصدارته لسلم ترتيب فرق الدوري الأسباني عقب تغلبه، اليوم الأحد، في ديربي كتالونيا على نظيره اسبانيول بثلاثة أهداف لهدف واحد. وسجل داني اولمو الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 11 , وأضاف رافينها الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 23. وعاد داني اولمو ليضيف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 30 …

The post برشلونة يواصل نتائجه الإيجابية بعد تغلبه على إسبانيول في الدوري الإسباني first appeared on Observer Iraq.