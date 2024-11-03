رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان أهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية

2024-11-03 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد وأهمية تكامل العمل بين السلطات الدستورية، لاسيما بعد استكمال انتخاب رئيس مجلس النواب، وما يشكله من خطوة مهمة في دعم وإسناد الحكومة لاستكمال إنجاز مستهدفاتها، وتنفيذ خططها التنموية وبرامجها في محاربة الفقر والبطالة، وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الاقتصاديّ الشامل، بما يعزز الاستقرار والأمن الاجتماعي في عموم العراق".وأضاف، أن "اللقاء تناول تطورات الأوضاع الإقليمية ومواقف العراق المبدئية منها، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير؛ لاستمرار العدوان الصهيوني بارتكاب جرائمه في غزّة ولبنان، واستهداف المواطنين الأبرياء هناك".