2024-11-03 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت اليوم الأحد، منافسات بطولة غرب آسيا للسكواش التي ضيفتها قاعة فندق گراند ميلينيوم السليمانية وأشرف على تنظيمها اتحادي غرب آسيا والعراقي للسكواش برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

وشهدت البطولة مشاركة ستة بلدان من غرب آسيا هي العراق وإيران واليمن والكويت وعمان وفلسطين.

وحقق المنتخب العراقي المركز الثاني بعد الكويت التي حلت في المركز الأول، فيما جاء منتخب إيران في المركز الثالث وبالرغم من فوز المنتخب العراقي على الكويت بنتيجة 2 – 1، إلا أن الخسارة من منتخب إيران أبعدت العراق عن نيل المركز الأول، حيث مثل منتخب العراق الثلاثي حسنين عبيد ومحمد مصطفى وعبد الله هاشم.

وفي منافسات الفردي فازت إيران بالمركز الأول، والكويت ثانياً ثم العراق ثالثاً حيث شهدت المباراة الختامية بين لاعب منتخب إيران سبيه إعتماديان ولاعب منتخب الكويت عمار التميمي قمة الاثارة، وامتدت لخمسة أشواط قبل أن يتمكن لاعب منتخب ايران من حسم النتيجة لصالحه، وحل لاعبا منتخب العراق حسنين عبيد ومحمد فرمان بالمركز الثالث مناصفة.