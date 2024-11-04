2024-11-04 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق منتخب العراق المركز الثاني فرقياً في ختام بطولة غرب آسيا بالسكواش.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أختتمت اليوم الأحد منافسات بطولة غرب آسيا للسكواش التي ضيفتها قاعة فندق گراند ملينيوم السليمانية وأشرف على تنظيمها إتحادا غرب آسيا والعراقي للسكواش برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية."وأضاف، أنه "شارك في منافسات البطولة ستة بلدان من غرب آسيا هي العراق وإيران واليمن والكويت وعمان وفلسطين، فيما أشادت الوفود المشاركة، وأوساط البطولة بحسن التنظيم وتوفير جميع متطلبات النجاح، وقبل ذلك حسن الاستقبال والضيافة العراقيين. "ونقل ممثل رئيس اللجنة الأولمبية هرده رؤوف خلال حفل التتويج اليوم، بحسب البيان، ”تحيات رئيس اللجنة عقيل مفتن الى جميع المشاركين، وتمنياته لهم بالتوفيق، وشكره لاسهامهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي الذي ضيفه العراق بمدينة السليمانية في كردستان العراق‟، مذكراً بأن ” جميع مدن العراق، وشعبه يسعدهم تواجد الأصدقاء والاشقاء بيننا في جميع الاستحقاقات الرياضية ويطيب لنا ان نكون عند حسن ظنهم دائماً‟.كما عبر رئيس الاتحاد العراقي للسكواش علي جهاد ”عن شكره للجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة الشباب والرياضة لدعمهما إقامة البطولة في العراق‟، مشيداً ”بالتواصل والمتابعة الدائمين لرئيس اللجنة الأولمبية الدكتور عقيل مفتن‟.وجرى خلال حفل الختام الخاص الذي أقيم على شرف الفرق المشاركة توزيع الأوسمة والكؤوس على الفرق الفائزة.وحقق المنتخب العراقي المركز الثاني فرقياً بعد الكويت التي حلت في المركز الأول، فيما جاء منتخب إيران في المركز الثالث وبالرغم من فوز المنتخب العراقي على الكويت بنتيجة ( 2 – 1 )، الا ان الخسارة من منتخب إيران أبعدت العراق عن نيل المركز الأول، حيث مثل منتخب العراق الثلاثي حسنين عبيد ومحمد مصطفى وعبد الله هاشم.