2024-11-04 00:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رد المجمع الفقهي العراقي، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، على إساءة رئيس مجلس النواب السابق "محمد الحلبوسي" وتشكيكه بمرجعية المجمع للمكون السني.

وأثارت تصريحات الحلبوسي في وقت سابق خلال تصريح تلفزيوني، بأن المجمع الفقهي "لا يصلح" بأن يكون مرجعة لأهل السنة، على حد زعمه.

وجاء رد المجمع الفقهي الذي يترأسه الشيخ أحمد الطه، في بيان مطول شرح فيه شرعيته الدينية والقانونية، وأشار الى دوره ورأيه في تشريع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.

وأكد على، أن "التصدر الزمني للمشهد السياسي لن يستطيع أن يطمس معالم الفقه الإسلامي الأصيل بجذوره الراسخة وآفاقه الشامخة: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ)".













