الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
جريدة الزمان
›
اخبار العراق السياسية
› العدد 8029 2024114
العدد 8029 2024114
العدد 8029 2024114
نسخ الرابط
2024-11-04 00:40:07 - المصدر: جريدة الزمان
واصل المتابعة على جريدة الزمان
موضوعات ذات صلة
تبطين نهر الفرات في الأنبار: مشروع حيوي أم تهديد للتوازن البيئي؟
مختصون: استثمار الأمطار مفتاح لتأمين المياه ومكافحة الفيضانات
بغداد أمام اختبار جديد للإمساك بالتوازن.. تهديدات برد إيراني على إسرائيل من الأراضي العراق...
عطلة الأمطار تتسبّب بفوضى وتربك دوام التلاميذ والموظفين
خبير: دخول تجّار الهواتف للتحويل المصرفي يقلّل ضغط الدولار
المبعوث الأممي يصل الى النجف
نائب سابق: المشهداني مرشح القوى السنية وليس الاطار التنسيقي
المجمع الفقهي العراقي يرد على إساءة "الحلبوسي": "فأما الزبدُ فيذهبُ جفاءً"