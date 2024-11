بغداد أمام اختبار جديد للإمساك بالتوازن.. تهديدات برد إيراني على إسرائيل من الأراضي العراقية

2024-11-04 00:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن مرةً جديدةً، يتصاعد القلق داخل العراق بسبب احتمال استخدام أراضيه للردّ الإيراني على إسرائيل.وكشفت الدائرة المقرّبة من محمد السوداني، رئيس الحكومة، عن اتخاذ تدابير في حال استغلال أجوائه في الحرب.ويعتقد سياسي عراقي أن طهران تريد إثارة الفوضى في العراق لتسليم مقاليد الحكم إلى الفصائل.وتعهّد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بـ"ردٍّ قاسٍ" ضد […]

