تبطين نهر الفرات في الأنبار: مشروع حيوي أم تهديد للتوازن البيئي؟

الأنبار / خاصفي محافظة الأنبار، يُنفَّذ مشروع لتبطين نهر الفرات بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتقليل فاقد التسرب، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المائية المتزايدة في المنطقة. إلا أن هذا المشروع يثير جدلاً بين الخبراء البيئيين والمسؤولين، حيث يحذر البعض من التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة والتنوع الحيوي، في حين يرى آخرون أنه ضرورة […]

