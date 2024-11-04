تعطيل الدوام ليوم غد في أربعة أقضية بصلاح الدين

2024-11-04 01:30:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديوجه محافظ صلاح الدين بدر الفحل، بتعطيل دوام المدارس ليوم غد الاثنين في أربعة أقضية بسبب الأمطار.وذكر بيان لقائممقامية سامراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بسبب غزارة الأمطار في مدينة سامراء قائممقام سامراء يستحصل موافقة محافظ صلاح الدين بدر الفحل بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس كافة".من جهته، وجه محافظ صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي للمدارس في أقضية بلد والضلوعية والدجيل.من جانبه، ذكر رئيس جامعة سامراء صباح علاوي السامرائي لوكالة الأنباء العراقية (واع )، أنه " تقرر تعطيل الدوام في جامعة سامراء ليوم غد الاثنين لغرض تخفيف الزحام في شارع الجامعة والشوارع المجاورة لفسح المجال للكوادر الخدمية لسحب ومعالجة الشوارع من الأمطار المتساقطة في مدينة سامراء وتهيئتها لليوم التالي."