توتنهام يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

2024-11-04 01:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واععاد توتنهام إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالفوز 4-1 على ضيفه أستون فيلا، في إطار الجولة العاشرة.وعلى ملعب توتنهام، بادر الضيوف بالتسجيل أولا عن طريق مورجان روجرز في الدقيقة 32.ومع ذلك، نجح أصحاب الأرض في التعادل بعد 17 دقيقة بواسطة بيرنان جونس.