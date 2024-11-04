(أوبك+) تمدد تعديلات الإنتاج الطوعية حتى نهاية ديسمبر المقبل

2024-11-04 02:00:04 - المصدر: كونا

فيينا - 3 - 11 (كونا) -- اتفقت ثماني دول أعضاء في تحالف (أوبك+) اليوم الأحد على تمديد التعديلات في الإنتاج الطوعي التي أجريت في نوفمبر 2023 حتى نهاية ديسمبر.وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لـ(أوبك+) ان كلا من السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان اتفقت على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية البالغة 2ر2 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد.وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون بين دول التحالف بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة خلال اجتماعها ال53 الذي عقد في 3 أبريل 2024 والتعويض الكامل بحلول سبتمبر 2025 عن الكميات الزائدة عن الإنتاج منذ يناير 2024 وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة (أوبك).كما أشارت الدول الثماني إلى الإعلان الأخير الذي أصدرته العراق والبيان المشترك الذي أصدرته روسيا وكازاخستان حيث أكدتا بقوة التزامهما بالاتفاق بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج وجداول التعويض الخاصة بهما عن الكميات الزائدة عن الإنتاج منذ يناير 2024.وكانت دول تحالف (أوبك+) قد خططت للبدء في الإلغاء التدريجي لخفظ الإنتاج الطوعي اعتبارا من أكتوبر الماضي مددته حتى نهاية العام الجاري. (النهاية) ع م ق / ف ا س